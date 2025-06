Wicked – Parte 2 un nuovo poster ci svela quando uscirà il trailer

Wicked – Parte 2 sta per tornare a incantare il pubblico, e l’attesa si fa sempre più appassionante! Con Cynthia Erivo e Ariana Grande pronti a riproporre la magia di questa saga straordinaria, Universal svela finalmente la data del tanto atteso trailer, che debutterà questa notte. Un’anticipazione irresistibile che promette scintille e sorprendenti rivelazioni: preparatevi a immergervi in un mondo fantastico che non vede l’ora di tornare!

Wicked: For Good (intitolato in Italia Wicked – Parte 2), il secondo adattamento cinematografico dell'amato musical di Broadway, ancora una volta con Cynthia Erivo e Ariana Grande. E, poche ore fa, Universal ha rilasciato un nuovissimo poster insieme alla data di uscita del primo trailer del film: questa notte. E, in un breve video uscito ieri (che potete vedere qui sotto insieme al poster), Universal ha anche svelato i nuovi look dei personaggi principali del film. principe Fiyero di Jonathan Bailey indossa un costume dorato, mentre Boq e la sorella di Elphaba, Nessarose, indossano tonalità di grigio più scure.

