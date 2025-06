Wicked | For Good oggi il trailer ecco una preview!

Oggi il trailer di "Wicked: For Good" fa il suo debutto, anticipando l'atteso sequel del fenomeno di Broadway che ha già incassato oltre 729 milioni di dollari. Questo nuovo capitolo promette di esplorare ulteriormente le complesse relazioni tra le protagoniste, in un contesto che continua a catturare generazioni. Non perdere l'opportunità di scoprire come la magia e l'amicizia si intrecciano in questa storia senza tempo!

Wicked ha incassato 729 milioni di dollari al botteghino mondiale lo scorso anno, diventando l’adattamento di Broadway con il maggior incasso di tutti i tempi. Il film è stato girato contemporaneamente al sequel, il che significa che non c’è molto da aspettare prima che Wicked: For Good arrivi nelle sale a novembre. Probabilmente sarà un successo ancora maggiore (1 miliardo di dollari potrebbe essere un risultato plausibile), e sui social media si vocifera già che la Universal Pictures stia progettando vari spin-off ed espansioni del musical. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

