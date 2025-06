Wicked | For Good l’anteprima | le foto e il racconto del sequel in esclusiva

La magia di Oz si prepara a tornare in una nuova dimensione con "Wicked for Good". Il regista Jon M. Chu svela il dietro le quinte dell'attesissimo sequel, promettendo un'atmosfera più cupa e nuove melodie che faranno vibrare il cuore. Con Ariana Grande e Cynthia Erivo protagoniste, sarà l'epilogo di un'avventura indimenticabile. Scopri come la storia di amicizia e rivalità si evolve, mentre il mondo del musical continua a conquistare nuove generazioni!

Il regista Jon M. Chu parla dell’adattamento del secondo (e più cupo) atto di Wicked, delle nuove canzoni scritte per Ariana Grande e Cynthia Erivo e della fine della sua epica avventura a Oz. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Wicked: For Good, l’anteprima: le foto e il racconto del sequel in esclusiva

