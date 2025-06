Wicked for good | guarda il trailer e scopri le novità

Il fenomeno "Wicked" continua a stupire! Con un incasso globale di 729 milioni di dollari, il musical ha infranto ogni record, dimostrando quanto il pubblico ami storie che sfidano le convenzioni. Il trailer del sequel, "Wicked for Good", promette emozioni ancora più intense e un approfondimento dei temi di amicizia e accettazione. Non perdere l’occasione di scoprire come questo universo fantastico si evolve: la magia sta per tornare!

il grande successo di "Wicked" e l'attesa per il sequel. Il film "Wicked" ha registrato un incasso globale di 729 milioni di dollari nel corso dell'ultimo anno, distinguendosi come l'adattamento teatrale di Broadway con i risultati finanziari più elevati di sempre. La produzione, realizzata in contemporanea con il suo seguito, anticipa un'uscita imminente del secondo capitolo, intitolato "Wicked: For Good", previsto nelle sale per novembre. previsioni e progetti futuri. Sulla base delle performance al botteghino, si prevede che il nuovo film possa superare il miliardo di dollari di incasso. Sul fronte della comunicazione ufficiale, si diffonde la voce che la Universal Pictures stia pianificando numerosi spin-off e iniziative collaterali legate all'universo narrativo di Wicked.

Wicked: For Good, il sequel con Ariana Grande e Cynthia Erivo e concerto live a Los Angeles - Il 21 novembre, il grande evento cinematografico "Wicked: For Good" giungerà nelle sale americane, portando sul grande schermo la nuova avventura del celebre musical.

