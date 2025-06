Whatsapp vs XChat di Elon Musk quali sono le differenze e quando sarà disponibile

Elon Musk lancia la sfida a WhatsApp con XChat, una nuova piattaforma di messaggistica che promette sicurezza e innovazione. Ma quali sono le vere differenze? Mentre WhatsApp punta su funzionalità consolidate, XChat mira a rivoluzionare il modo in cui comunichiamo, integrando intelligenza artificiale e privacy avanzata. La disponibilità è prevista per i prossimi mesi: preparati a scoprire un mondo di comunicazioni più smart! Restare aggiornati non è mai stato così cruciale!

Musk ha deciso di lanciare la sua sfida a WhatsApp: arriva XChat, ecco come funzionerà la piattaforma di messaggistica.

XChat, cos'è e come funziona la risposta di Elon Musk a WhatsApp - Xchat è la novità che Elon Musk ha introdotto nel panorama delle app di messaggistica, sfidando direttamente WhatsApp.

XChat: crittografia “in stile Bitcoin” o marketing confuso? Musk ha annunciato il lancio globale di XChat che promette la crittografia come altre importanti app di messaggistica, generando perplessità nella comunità tech. Leggi di più Tweet live su X

X (social network di Elon Musk) ha eliminato la funzione di messaggi diretti crittografati per gli utenti con la spunta blu (starebbe lavorando a una nuova app di chat chiamata XChat) Sul sito: https://buff.ly/VZex5tB Tweet live su X

wired.it scrive: Por el momento, la experiencia de XChat está disponible únicamente en las versiones móviles de X, la red social de Elon Musk.

TikTok, Meta e XChat: le tre grandi novità che stanno cambiando il mondo dei social

Riporta news.fidelityhouse.eu: TikTok introduce un controllo totale sul feed, Meta punta sull'automazione pubblicitaria con l’IA e Musk lancia XChat per sfidare WhatsApp: ecco le tre grandi novità che stanno cambiando il mondo dei ...