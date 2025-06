WhatsApp Beta accoglie una nuova animazione d’invio dei messaggi multimediali

WhatsApp Beta si trasforma! La nuova animazione per l'invio di foto e video non è solo un aggiornamento estetico, ma segna un passo verso un'esperienza utente sempre più fluida e coinvolgente. In un'epoca in cui la comunicazione visiva è al centro delle nostre interazioni quotidiane, questa novità ci ricorda quanto sia importante innovare per rimanere al passo con le esigenze degli utenti. Scopri come questi piccoli dettagli possono fare la differenza!

WhatsApp Beta si appresta ad accogliere una nuova, elegante, animazione d'invio di foto e video nell'ambito di un più ampio rinnovamento visivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - WhatsApp Beta accoglie una nuova animazione d’invio dei messaggi multimediali

Scopri altri approfondimenti

WhatsApp Beta per Android si aggiorna alla versione 2.25.16.16: quali novità? - WhatsApp Beta per Android si aggiorna alla versione 2.25.16.16, portando interessanti novità per gli utenti.

Segui queste discussioni su X

WhatsApp: copia testo selezionato e chatbot AI personalizzati #AI #Android #App #Beta #chatbotAI #Comunicazione #CopiaEIncolla #IntelligenzaArtificiale #iOS #Meta #MetaAI #Novità #NuoveFunzioni #TechNews #Tecnologia #TestoSelezionato #WhatsAp Tweet live su X

WhatsApp ti invita a seguire più canali con questa novità #AI #App #Beta #Canali #Consigli #IntelligenzaArtificiale #Messaggistica #Meta #Notifiche #Novità #Raccomandazioni #SocialMedia #SocialNetwork #Suggerimenti #TechNews #Tecnologia #WhatsA Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

WhatsApp cambia volto, da oggi puoi decidere tu la nuova interfaccia

money.it scrive: Ancora novità in arrivo in casa WhatsApp. Presto sarà possibile decidere la nuova interfaccia a proprio piacimento, grazie a uno strumento inedito.

Due novità per WhatsApp Beta: immagini profilo generate da Meta AI e un’attesa scorciatoia

tuttoandroid.net scrive: Tale funzione ci arriva tramite la versione 2.25.9.8 di WhatsApp Beta e, come accennato, aggiunge una nuova opzione nel menu di selezione della propria immagine del profilo. Come potete notare ...

WhatsApp: accoglie l’ IA, ora sarà possibile riassumere i messaggi non letti

Si legge su tecnoandroid.it: Semplificare la lettura delle chat più affollate è la nuova sfida ... della versione beta 2.25.15.12 per Android, rilasciata nel circuito di test di Google Play. WhatsApp: protezione dei dati ...