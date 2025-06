Weekend di eventi in piazza a sostegno del Grade Kemin srl ci mette il suo | donazione da 724 euro

Un weekend imperdibile sta per animare Piazza Zanti! Torna "Gradevoli sere d’estate", un evento che celebra la musica e il buon cibo, con un tuffo nei mitici anni ’70-’90 grazie al "Marabù Celebration". Con una generosa donazione di 724 euro da Kemin Srl, si sostiene la Fondazione Grade. Non perdere l'occasione di vivere atmosfere indimenticabili mentre contribuisci a una causa importante! Fai sentire il tuo ritmo!

Ritorna "Gradevoli sere d’estate", con eventi da non perdere come "Marabù Celebration", con i suoni, i colori e le indimenticabili atmosfere anni ’70-’90 della più mitica delle discoteche reggiane. Da domani 5 giugno fino a domenica 8 Piazza Zanti si animerà con musica live e buon cibo per l’11a edizione della festa a supporto della Fondazione Grade (Gruppo amici dell’Ematologia) e del Core. A rendere il prossimo weekend ancora più memorabile, la concomitanza con la 67a Adunata Provinciale degli Alpini nelle giornate del 7 e l’8 giugno, con l’allegra invasione di Cavriago da parte delle Penne Nere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it