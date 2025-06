Voto Usa boccia risoluzione Onu su Gaza

Gli Stati Uniti hanno esercitato il veto alla risoluzione ONU su Gaza, respingendo l'appello internazionale per un immediato cessate il fuoco. Con 14 voti favorevoli e nessun astenuto, la proposta è stata bocciata, alimentando le tensioni e ponendo un'ombra sulla possibilità di una soluzione rapida al conflitto. Questa decisione mette in evidenza le profonde divergenze sul ruolo degli ingerenze esterne e sul percorso verso la pace.

23.00 Gli Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione Onu che chiedeva l'immediato cessate il fuoco a Gaza.Quattordici i voti a favore. Zero gli astenuti. A causa del veto degli Usa la risoluzione è stata bocciata. Washington ritiene che la richiesta contenuta nella risoluzione presentata al Consiglio di sicurezza, citando un "cessate il fuoco immediato,incondizionato e permanente,lascerebbe Hamas in condizione di condurre in futuro altri attacchi come quello del 7 ottobre, come ha promesso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it