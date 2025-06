Voragine a Monza lavori in tempi record | la strada verrà riaperta tra pochi giorni

Monza si riscatta! La voragine che ha messo in ginocchio il traffico del quartiere verrà riparata in tempi record, con la strada riaperta tra pochi giorni. I residenti, preoccupati per la paralisi della zona, hanno alzato la voce e ora possono tirare un sospiro di sollievo. Questo episodio mette in luce l'importanza delle infrastrutture nelle nostre città, un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico. Restate sintonizzati!

Ieri i residenti erano saliti sulle barricate: un mese di strada chiusa per la voragine avrebbe portato il quartiere al collasso. Tante le lamentele, giunte anche alla nostra redazione, di automobilisti rimasti intrappolati nel traffico per i lavori in corso per chiudere la voragine che si era. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Voragine a Monza, lavori in tempi record: la strada verrà riaperta tra pochi giorni

Monza, voragine aperta in viale Sicilia: "Tutto a posto entro fine settimana" - Monza è pronta a riprendersi! Dopo il cedimento stradale che ha causato una voragine in viale Sicilia, i lavori di riparazione sono già in corso e si prevede la riapertura della rotatoria entro fine settimana.

