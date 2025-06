Vongole ritirate dal commercio per presenza di biotossine oltre i limiti di legge | l’allerta del Ministero

Attenzione per gli amanti del mare! Il Ministero della Salute ha emesso un allerta per il ritiro di lotti di vongole a causa di biotossine oltre i limiti consentiti. Un richiamo che sottolinea l'importanza della sicurezza alimentare in un mercato sempre più attento alla qualità. Non lasciare nulla al caso: informati e scopri quali lotti sono coinvolti. La salute viene prima di tutto!

Il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito due avvisi di ritiro dal mercato di alcuni lotti di vongole a causa della possibile presenza di biotossine lipofiliche oltre i limiti di legge. I richiami riguardano le Vongole Veraci a marchio Nieddittas e le Vongole Cuore dello stesso fornitore. Tutti i dettagli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

