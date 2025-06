Volley femminile Myriam Sylla | Una bella vittoria contro gli USA la Germania sarà un’avversaria ostica

Un’apertura esplosiva per la Nazionale italiana di volley femminile nella Nation League 2025, con una vittoria schiacciante contro gli Stati Uniti al Maracanazinho di Rio. Le campionesse olimpiche guidate da Julio Velasco hanno dimostrato tutta la loro forza e determinazione, dando una grande speranza per il cammino che le attende. Ora, con l’attenzione puntata sulla difficile sfida contro la Germania, si apre un nuovo capitolo di questa entusiasmante avventura...

Grande inizio per la Nazionale italiana di volley femminile nella Nation League 2025. Le campionesse olimpiche, allenate da Julio Velasco, si sono imposte al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile) contro gli Stati Uniti, nel remake della sfida per l'oro a Cinque Cerchi a parigi. Un 3-0 perentorio delle nostre portacolori, coi seguenti parziali: 25-13; 25-13; 30-28. Un inizio confortante di cui la compagine tricolore aveva bisogno per acquisire fiducia e affrontare i prossimi impegni della competizione nel migliore dei modi. Una partita nella quale la selezione tricolore ha letteralmente dominato i primi due set, riuscendo poi a spuntarla nel confronto spalla a spalla della terza frazione.

