Volley femminile l’Italia ritrova gli USA dopo la finale olimpica Ma sarà una squadra completamente rinnovata

Oggi, alle 19.00, le azzurre del volley femminile tornano a sfidare gli Stati Uniti, un incontro che riporta alla mente la finale olimpica di Tokyo. Tuttavia, non si tratta solo di una rivincita: l'Italia scende in campo con una squadra rinnovata, pronta a dimostrare il proprio valore nella Nations League 2025. Sarà un banco di prova cruciale per le future Campionesse Olimpiche di Parigi 2024. Chi vincerà? L'emozione è assicurata!

L'Italia affronterà gli USA nella partita che aprirà la Nations League 2025 di volley femminile per le azzurre, in programma nella giornata odierna (ore 19.00) al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile). Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 scenderanno in campo per sfidare la compagine a stelle e strisce, proprio come era successo nella finale per l'oro ai Giochi, ma la formazione americana sarà completamente diversa rispetto a quella incrociata nella rassegna a cinque cerchi. Il CT non è più il mitico Karch Kiraly, ma è subentrato Erik Sullivan. La rosa è infarcita di novità: tra le palleggiatrici non figurano Micha Hancock e Jordyn Poulter, ma Ella May Powell e Saige Ka'aha'aina Torres; gli opposti non saranno Jordan Thompson e Andrea Drews, ma Olivia Babcock (interessantissima classe 2005) e Logan Lednicky; il libero Justine Wong-Orantes non sarà in campo, nel ruolo le opzioni sono Morgan Hentz e Zoe Jarvis.

US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile - SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega.

