Volley femminile l’Italia liquida gli USA e apre la Nations League con una vittoria

L’Italia del volley femminile esplode di gioia al Maracanazinho, dominando gli Stati Uniti con un convincente 3-0 e segnando il primo capitolo della Nations League 2025. Le nostre campionesse olimpiche dimostrano ancora una volta passione e determinazione, aprendo la strada verso un torneo ricco di emozioni e successi. È solo l’inizio di una corsa entusiasmante verso il massimo del volley internazionale!

L’Italia ha debuttato con una brillante vittoria nella Nations League 2025 di volley femminile, sconfiggendo gli USA con un perentorio 3-0 (25-13; 25-13; 30-28) e conquistando così un successo di rilevante importanza in apertura della prestigiosa competizione internazionale itinerante. Le Campionesse Olimpiche hanno prevalso al Maracanazinho di Rio de Janeiro (Brasile), dominando i primi due set e prevalendo nel serrato testa a testa che ha caratterizzato il terzo parziale. Formalmente si è trattato di una rivincita della finale dei Giochi di Parigi 2024, ma la formazione americana è scesa in campo con un sestetto completamente diverso da quello dell’atto conclusivo che ha messo in palio la medaglia d’oro a cinque cerchi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia liquida gli USA e apre la Nations League con una vittoria

