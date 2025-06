Volley femminile Julio Velasco | Partita a senso unico contro gli USA ma contro la Germania dobbiamo sistemare qualcosa

Inizia con entusiasmo il cammino della Nazionale italiana di volley femminile nella Nations League 2025: una vittoria convincente contro gli USA a Rio de Janeiro ha già dato fiducia e slancio alle azzurre. Ma attenzione, perché la sfida contro la Germania richiede concentrazione e miglioramenti. La strada è lunga, ma con Julio Velasco alla guida, le nostre ragazze sono pronte a conquistare nuovi traguardi e a rendere orgogliosa l’Italia. La sfida continua!

Buona la prima per la Nazionale italiana di volley femminile nella Nations League 2025. A Rio de Janeiro (Brasile), le azzurre si sono imposte in maniera netta 3-0 (25-13; 25-13; 30-28) contro gli USA, nel remake della sfida per il titolo olimpico dell'anno passato a Parigi. Una prestazione consistente per le nostre portacolori, in cerca delle miglior sensazioni in un confronto di alto livello tecnico. " Nei primi due set abbiamo giocato bene e soprattutto abbiamo messo in grande difficoltà la loro ricezione e questo ci ha messo nelle condizioni di essere molto efficaci in muro e difesa. La partita è stata a senso unico ma prima del terzo ho avvisato le ragazze che non avremmo trovato sempre vita facile perché avevamo giocato fin troppo bene e quindi sarebbe stato abbastanza fisiologico vedere le nostre avversarie salire di livello ", ha dichiarato il CT Julio Velasco (fonte: Federvolley.