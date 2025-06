Volkswagen insedia a Porto Marghera il suo nuovo hub logistico

Volkswagen sbarca a Porto Marghera: un nuovo hub logistico che promette di rivoluzionare la movimentazione dei veicoli. Questa mossa non è solo un traguardo per l'azienda, ma si inserisce in un contesto più ampio di sostenibilità e innovazione nel settore marittimo. Con l'arrivo della prima nave nel 2025, l'industria automobilistica dimostra come la logistica possa diventare un motore di crescita e cambiamento. Non perdere i prossimi sviluppi!

L'azienda automobilistica Volkswagen ha scelto il porto di Venezia per avviare un'attività di movimentazione veicoli, che prenderà il via nell’ottobre 2025 con l’arrivo della prima nave al terminal Vezzani. Il progetto era partito a febbraio con la concessione venticinquennale di una parte. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Volkswagen insedia a Porto Marghera il suo nuovo hub logistico

Altre fonti ne stanno dando notizia

Volkswagen insedia a Porto Marghera il suo nuovo hub logistico

Si legge su veneziatoday.it: Prima nave programmata a ottobre. L'Autorità portuale: «Operazione strategica per l’industria automobilistica europea» ...

Volkswagen Group Logistics sceglie il Porto di Venezia

Segnala ansa.it: Il Porto di Venezia rafforza il suo ruolo all'interno delle reti logistiche internazionali e si afferma come nodo intermodale strategico per l'industria automobilistica europea: Volkswagen ha scelto l ...

Volkswagen Group Logistics sceglie il Porto di Venezia. Nasce un nuovo hub strategico per l’industria automobilistica europea

Lo riporta ilnautilus.it: Monaco– Il Porto di Venezia rafforza il suo ruolo all’interno delle reti logistiche internazionali e si afferma ...