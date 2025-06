Volkswagen | in 20mila firmano l’uscita volontaria con incentivi fino a 400mila euro

Volkswagen è in piena trasformazione: 20.000 dipendenti hanno scelto l'uscita volontaria, attratti da incentivi che raggiungono i 400.000 euro. Questo movimento non è solo un cambiamento aziendale, ma riflette un trend più ampio nel settore automotive, dove l'innovazione e la sostenibilità stanno ridisegnando il futuro del lavoro. Un dato interessante? Quasi un terzo della forza lavoro in Germania potrebbe essere coinvolto. Resta da vedere come questo influenzerà il panorama industriale europeo!

Volkswagen ha annunciato che 20 mila dipendenti hanno accettato di firmare l’accordo per la risoluzione volontaria del contratto di lavoro, primo step di un piano che punta, entri il 2030, ad uscite volontarie per un totale di 35.000 posti nei sei stabilimenti tedeschi, pari a quasi un terzo della forza lavoro del Gruppo in Germania. L’annuncio delle 20mila uscite volontarie è stato fatto dal responsabile delle risorse umane Gunnar Kilian in occasione di una assemblea dei lavoratori presso lo stabilimento di Wolfburg, il principale impianto tedesco del Gruppo. “Le prime misure dell’accordo sul futuro di Volkswagen, concluso alla fine del 2024, stanno dando i loro frutti e siamo sulla strada giusta”, ha dichiarato Kilian, anche se il CFO e Coo del Gruppo David Powels ha ammesso che “c’è ancora molto lavoro da fare”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Volkswagen: in 20mila firmano l’uscita volontaria con incentivi fino a 400mila euro

Volkswagen, 20mila lavoratori lasciano in anticipo l'azienda - Volkswagen segna un cambio epocale: 20.000 lavoratori lasciano anticipatamente l'azienda, accettando indennità che possono toccare i 400.

