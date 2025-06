Volkswagen 20 mila dipendenti volontari uscenti con incentivi fino a €400 mila per lavoratori anziani

Volkswagen lancia un piano audace: 20.000 dipendenti scelgono di uscire con incentivi fino a 400.000 euro! Questo drastico passo fa parte di una strategia per ridurre 35.000 posti entro il 2030, in risposta alla crescente competitività del mercato automotive. Un chiaro segnale che le aziende devono adattarsi rapidamente ai cambiamenti, per non perdere terreno. Sarà interessante osservare come questa trasformazione influenzerà l'innovazione e l'occupazione nel settore.

Un primo passo del piano per far tornare competitivo il colosso tedesco dell’auto è tagliare 35 mila posti entro il 2030, il CFO David Powels commenta: "C’è ancora molto lavoro da fare" Volkswagen ha annunciato che circa 20 mila dipendenti hanno firmato un accordo per la risoluzione volontari. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Volkswagen, 20 mila dipendenti volontari uscenti con incentivi fino a €400 mila per lavoratori anziani

