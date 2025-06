Voglia di sole e mare | miti verità e buoni consigli aspettando l’estate 2025

L’estate 2025 si avvicina e con essa il sogno di giornate all’insegna di mare, sole e relax. Ma tra miti da sfatare e consigli utili, il desiderio di godersi il sole in sicurezza diventa ancora più importante. Per vivere appieno questa stagione senza rinunciare alla salute, è fondamentale conoscere i segreti per un’abbronzatura sana e consapevole. Ecco tutto quello che devi sapere per un’estate al top!

Con l'arrivo dell'estate, torna il desiderio di lunghe giornate al mare. Ma tra chi non vede l'ora di stendersi al sole e chi, invece, lo evita per paura dei danni alla pelle o dell'inquinamento, è facile perdersi tra verità scientifiche e falsi miti. L'esposizione al sole, soprattutto nei primi giorni, va fatto ma con intelligenza .

