La Serie A si prepara a una rivoluzione sulle panchine, con cambiamenti inaspettati e allenatori di spicco come Gasperini in arrivo a Roma. Questo movimento non è solo una questione di strategie tecniche, ma segna un nuovo corso per i club italiani, in cerca di riscatto. Un punto interessante? La capacità degli allenatori di adattarsi ai talenti emergenti, come dimostra il recente passato di Voeller e Viola. Chi sarà il prossimo a sorprendere?

Si sta piano piano delineando il quadro delle panchine di Serie A, che mai come questa volta sta vedendo tantissime squadre cambiare guida tecnica. Roma che punta su un Gasperini appena atterrato a Fiumicino, prima per assistere al matrimonio di Scamacca e poi per incontrare la società, per firma sul contratto ed impostazione di una stagione dove non andranno commessi gli errori di quella appena conclusa. Non sono attualità però in questa giornata, visto che, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato un ex giallorosso importante come Rudi Voeller. Un tuffo nel suo passato per il tedesco, che ha ovviamente parlato anche di Roma, partendo dall’ affetto reciproco con l’allora presidente Dino Viola: “Sembrava una persona dura, era molto diretto, ma da subito ho avuto con lui un rapporto eccezionale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Voeller: “Con Viola rapporto eccezionale, 2004? Non potevo dire di no ma fu un errore”

