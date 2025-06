Voci che crescono | il talento in scena alla Masterclass lirica con Simone Piazzola

Voci che crescono e talenti che si affermano: alla Masterclass Lirica con Simone Piazzola, i giovani talenti trovano il palcoscenico perfetto per affinare le proprie capacità. Organizzata dall’Associazione Amici della Lirica, questa prima edizione internazionale rappresenta un’opportunità unica di perfezionamento sotto la guida di uno dei baritoni più stimati del panorama lirico. Un’esperienza che potrebbe cambiare il corso della loro carriera...

