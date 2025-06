Voce ritmo ironia | il mondo dello spettacolo piange Pietro Ghislandi

Il mondo dello spettacolo è in lutto: Pietro Ghislandi, attore e ventriloquo bergamasco, ci ha lasciati. Con il suo talento unico, ha fatto ridere e emozionare generazioni, portando un pizzico di ironia in ogni esibizione. In un'epoca in cui il cabaret sta vivendo una nuova rinascita, la sua scomparsa segna un vuoto incolmabile. Riscopriamo i suoi momenti più iconici e celebriamo l’eredità di un maestro della comicità.

IL LUTTO. Il bergamasco è stato un attore, comico e ventriloquo italiano, noto soprattutto per il suo lavoro nel campo del cabaret e della televisione.

Voce, ritmo, ironia: il mondo dello spettacolo piange Pietro Ghislandi

