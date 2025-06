Vlahovic via dalla Juve? Scartate le opzioni Turchia e Arabia Saudita ci sono nuove voci a sorpresa su quel club! Novità

Dusan Vlahovic pronto a dire addio alla Juventus? Dopo aver escluso le offerte dalla Turchia e dall'Arabia Saudita, emergono nuove sorprese su un possibile trasferimento in un club europeo di alto profilo. Questa situazione si inserisce nel contesto di un mercato calcistico in continua evoluzione, dove i talenti cercano nuove sfide. Sarà questa l'occasione per il serbo di brillare altrove? Rimanete sintonizzati per scoprire il futuro del bomber bianconero!

Vlahovic via dalla Juve? Scartate le opzioni Turchia e Arabia Saudita, ci sono nuove voci a sorpresa su quel club! Tutte le novità sul futuro del serbo. Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la situazione di Vlahovic, che senza rinnovo del contratto lascerà sicuramente il mercato Juve nel corso della sessione estiva appena iniziata. Il serbo ha già scartato le offerte che gli sono giunte da Turchia e Arabia Saudita in attesa di proposte più allettanti dall'Europa. Nelle ultime ore sono riprese a circolare le voci di un interessamento dell' Atletico Madrid, una pista che potrebbe far comodo un po' a tutti.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'"indirizzo" di mister Tudor sembra già definito

