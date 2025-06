Vlahovic-Kolo-David la priorità è l' attacco | la prima lunga giornata di Comolli alla Continassa

Vlahovic e Kolo David sono al centro dell’attenzione, ma la vera priorità resta l’attacco. Con Comolli alla Continassa e 15 giorni al debutto mondiale per club, è il momento di mettere in campo strategie vincenti. Tra incontri con Tudor e vertici di mercato, la Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La partita più importante sta per iniziare: quale sarà la mossa decisiva?

A 15 giorni dal debutto della Signora al Mondiale per Club, il nuovo dg è ufficialmente operativo: incontro con Tudor e vertice di mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vlahovic-Kolo-David, la priorità è l'attacco: la prima (lunga) giornata di Comolli alla Continassa

Contenuti che potrebbero interessarti

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Segui queste discussioni su X

Kolo Muani in vantaggio su #Vlahovic in vista di #VeneziaJuve Secondo quanto riportato da Sky, il francese sarebbe pronto per partire titolare nell'ultimo match di campionato Le ultimissime di formazione nel primo commento Tweet live su X

La Juventus scende in campo così per l’ultima all’Allianz Stadium ? Tudor sceglie il 4-2-3-1, costretto da diverse emergenze a causa degli squalificati Ancora una panchina per Vlahovic: spazio a Kolo Muani, dietro di lui Conceicao e Yildiz #Juventus #J Tweet live su X