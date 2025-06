Vlahovic Juve con l’arrivo di Comolli cambia tutto! Il dg bianconero vuole riaprire il dialogo con l’entourage dell’attaccante | cosa può succedere prima e dopo il Mondiale per Club

Dopo un susseguirsi di voci e incertezze, il futuro di Vlahovic alla Juventus si fa più incerto eppiantante. Con l’arrivo di Damien Comolli come nuovo direttore generale, il club sembra pronto a riaprire il dialogo con l’entourage dell’attaccante serbo, aprendo scenari ancora tutti da scrivere. Prima e dopo il Mondiale per Club, le prossime settimane saranno decisive: cosa cambierà davvero per il bomber bianconero? La risposta potrebbe sorprenderti.

Vlahovic Juve, con l'arrivo di Comolli cambia tutto nel futuro dell'attaccante serbo: ci sono importanti aggiornamenti. Quale sarà il futuro di Dusan Vlahovic? Fino a pochi giorni fa c'era solo una risposta: il serbo lascerà Torino. Attenzione, però, all'arrivo di Damien Comolli, nuovo dg della Juve, che vuole riaprire il confronto con l'entourage del serbo. Questi contatti potrebbero avvenire, come riportato da La Gazzetta dello Sport, adesso e dopo il Mondiale per Club per sondare nuovamente la volontà dell'attaccante serbo.

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'"indirizzo" di mister Tudor sembra già definito

