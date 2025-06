Vittorio Veneto nuovo mezzo furgonato per la polizia locale

Vittorio Veneto si dà una marcia in più! Martedì 3 giugno, il Comune ha dotato la polizia locale di un innovativo furgone ufficio mobile, pensato per migliorare l'efficienza dei servizi. In un'epoca in cui la sicurezza e la rapidità nei soccorsi sono fondamentali, questo mezzo rappresenta un passo verso una città più sicura e reattiva. Un investimento che risponde a un trend crescente: le comunità sempre più interconnesse e pronte ad affrontare le sfide quotidiane.

Il Comune di Vittorio Veneto ha consegnato martedì 3 giugno, al comandante della polizia locale, un nuovo mezzo con funzione di ufficio mobile, subito operativo. Il nuovo veicolo è stato acquistato dal Comune per consentire tutti quegli interventi che richiedono la disponibilità di un ufficio.

