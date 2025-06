Vittoriano sotto le stelle | aperture serali tutti i venerdì d' estate

Quest'estate, il Vittoriano si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle, aprendo le sue porte ogni venerdì sera. Dopo il grande successo dell'anno scorso, torna questa imperdibile opportunità per esplorare la bellezza artistica e culturale di Roma in un'atmosfera magica. Perfetto per chi cerca nuove esperienze nella capitale, questo trend delle aperture serali offre un modo fresco e affascinante di vivere i tesori storici. Non perdere l'occasione!