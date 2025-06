Viterbo maxi incendio all' Università della Tuscia | Il Comune | Tenete le finestre chiuse

Un maxi incendio ha colpito l'Università della Tuscia a Viterbo, sollevando preoccupazioni per la salute pubblica. Il Comune invita a tenere le finestre chiuse: un monito che sottolinea l'importanza della sicurezza ambientale. Questo evento mette in luce la crescente necessità di investire in infrastrutture antincendio e nella prevenzione, temi sempre più attuali nel contesto delle emergenze climatiche. La protezione del nostro futuro dipende anche da scelte consapevoli oggi.

Si è reso necessario anche l'intervento dell'unità specializzata dell'esercito per coadiuvare i vigili del fuoco nell'operazione di spegnimento.

Grave incendio a Viterbo, in fiamme l'Università della Tuscia: si alza colonna di fumo nero

