Viterbo | maxi incendio all’Università della Tuscia evacuata la Facoltà di Agraria

Un maxi incendio ha colpito l'Università della Tuscia, mettendo in allerta studenti e docenti. Partito durante lavori di manutenzione, il rogo ha coinvolto la Facoltà di Agraria e i laboratori di Chimica, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei campus universitari. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di attenzione crescente verso la prevenzione e la gestione delle emergenze in luoghi di formazione, dove l'innovazione deve sempre viaggiare di pari passo con la sicurezza.

Il rogo partito dal tetto durante lavori, coinvolti anche i laboratori di Chimica. VITERBO – Paura questa mattina all’Università della Tuscia, dove un incendio di vaste proporzioni ha devastato il secondo piano della Facoltà di Agraria. Il rogo, scoppiato in via Falcone e Borsellino nel quartiere Riello, sarebbe partito durante lavori sul tetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Professori e studenti presenti negli altri locali dell’ateneo sono stati immediatamente evacuati. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, impegnati a contenere le fiamme, mentre una densa nube nera ha invaso il cielo della zona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viterbo: maxi incendio all’Università della Tuscia, evacuata la Facoltà di Agraria

Argomenti simili trattati di recente

Grave incendio a Viterbo, in fiamme l’Università della Tuscia: si alza colonna di fumo nero - Un grave incendio ha colpito l'Università della Tuscia a Viterbo, sollevando una colonna di fumo nero visibile da lontano.

Segui queste discussioni su X

Incendio all’Università di Viterbo, ritrovato l'operaio dato per disperso. All'ospedale studenti e abitanti dei dintorni per intossicazione da fumo. ?Gli aggiornamenti sul sito della @TgrRaiLazio Clicca quihttps://rainews.it/tgr/lazio Tweet live su X

#Viterbo Gli aggiornamenti sull’incendio divampato all’Università della Tuscia. I vigili del fuoco sono ancora a lavoro. Incendio scoppiato sul tetto dove erano in corso lavori. Attaccati anche altri edifici. Di @aridigiorgio #GR1 Tweet live su X