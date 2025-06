Viterbo maxi incendio all' Università della Tuscia | Erano in corso lavori di ristrutturazione sul tetto disperso un operaio

Un maxi incendio ha colpito l'Università della Tuscia durante i lavori di ristrutturazione. Un operaio risulta disperso, mentre il Comune esorta i cittadini a tenere le finestre chiuse per evitare fumi tossici. Questo evento sottolinea non solo i rischi connessi ai cantieri, ma anche l'importanza della sicurezza sul lavoro, sempre più al centro del dibattito pubblico. L'intervento dell'esercito dimostra quanto sia cruciale il coordinamento in situazioni di emergenza.

Il Comune: "Tenete le finestre chiuse". Si è reso necessario anche l'intervento dell'unità specializzata dell'esercito per coadiuvare i vigili del fuoco nell'operazione di spegnimento. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Viterbo, maxi incendio all'Università della Tuscia | Erano in corso lavori di ristrutturazione sul tetto, disperso un operaio

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Grave incendio a Viterbo, in fiamme l’Università della Tuscia: si alza colonna di fumo nero - Un grave incendio ha colpito l'Università della Tuscia a Viterbo, sollevando una colonna di fumo nero visibile da lontano.

Segui queste discussioni su X

#Viterbo, #incendio all’Università della Tuscia, in fiamme il tetto della facoltà di agraria: dalle 10:15 #vigilidelfuoco impegnati con 4 squadre, giunti rinforzi da Roma e Terni. Evacuato l’edificio, nessuna persona coinvolta. Intervento in corso [#4giugno 11:30] Tweet live su X

Viterbo, incendio all'Università della Tuscia al Riello. Le fiamme hanno fatto crollare il tetto della facoltà di Agraria dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Evacuati studenti e professori. Non si registrano al momento feriti Tweet live su X