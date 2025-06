Viterbo incendio all’Università della Tuscia | le immagini del rogo

Un incendio di vaste proporzioni ha colpito questa mattina la facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo, generando panico e evacuazioni. Le immagini del rogo stanno facendo il giro dei social, richiamando l'attenzione su un tema sempre più attuale: la sicurezza negli ambienti universitari. Un punto cruciale da considerare in un'era in cui la formazione e l'innovazione devono andare di pari passo con la protezione delle persone e degli spazi.

Un incendio di vaste dimensioni è divampato stamani alla facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia a Viterbo. Le immagini delle fiamme sono iniziate a circolare sui social sin da subito. L’intera area è stata evacuata in un raggio di 500 metri: al momento non risultano feriti tra le persone che erano presenti nella facoltà.Le operazioni di spegnimento delle fiamme sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri del Comando di Viterbo. 🔗 Leggi su Lapresse.it