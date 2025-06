Viterbo incendio all’Università della Tuscia | in fiamme la facoltà di Agraria

Un episodio drammatico ha colpito l'Università della Tuscia di Viterbo, dove un incendio devastante ha distrutto il tetto della facoltà di Agraria, in ristrutturazione. Questo evento non è solo un incidente isolato; riflette una crescente preoccupazione per la sicurezza degli edifici storici e per la gestione delle risorse. Come possono le istituzioni garantire che simili tragedie non accadano più? La domanda rimane aperta.

Un vasto incendio è divampato all’ Università della Tuscia di Viterbo: in fiamme il tetto della facoltà di Agraria – dove erano in corso lavori di ristrutturazione – che è crollato. Il rogo si sta propagando anche a un’altra palazzina. BREAKING: The University of Tuscia al Riello in Viterbo, Italy is on fire. pic.twitter.comai8xLPZyop — Volcaholic (@volcaholic1) June 4, 2025 Evacuati studenti e professori, ma al momento risulta disperso un operaio. Sul posto i vigili del fuoco impegnati con quattro squadre, insieme con rinforzi da Roma e Terni. #Viterbo, #incendio all’Università della Tuscia, in fiamme il tetto della facoltà di agraria: dalle 10:15 #vigilidelfuoco impegnati con 4 squadre, giunti rinforzi da Roma e Terni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Viterbo, incendio all’Università della Tuscia: in fiamme la facoltà di Agraria

#Viterbo, #incendio all’Università della Tuscia, in fiamme il tetto della facoltà di agraria: dalle 10:15 #vigilidelfuoco impegnati con 4 squadre, giunti rinforzi da Roma e Terni. Evacuato l’edificio, nessuna persona coinvolta. Intervento in corso [#4giugno 11:30] Tweet live su X

