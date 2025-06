Viterbo incendio all' Università della Tuscia | i vigili del fuoco al lavoro

Un incendio improvviso scuote questa mattina l’Università della Tuscia a Viterbo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme. Partito dal tetto della facoltà di Agraria durante lavori di ristrutturazione, il rogo si è rapidamente esteso, costringendo all’evacuazione delle strutture vicine. La comunità universitaria e la città si uniscono nel cordoglio e nella speranza di un rapido ritorno alla normalità.

Un vasto incendio è divampato questa mattina nell'Università della Tuscia a Viterbo. Il rogo, partito poco dopo le 10 dal tetto della facoltà di Agraria — dove erano in corso lavori di ristrutturazione — si è esteso rapidamente anche a una palazzina adiacente del blocco C. L’edificio è stato evacuato per precauzione. Nessuna persona risulta al momento coinvolta. Sul posto operano quattro squadre dei vigili del fuoco, supportate da rinforzi giunti da Roma e Terni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it