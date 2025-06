Viterbo incendio all’università della Tuscia | crolla parte del tetto di Agraria Disperso un operaio | Tenete le finestre chiuse | VIDEO

Un incendio devastante ha colpito l'Università della Tuscia a Viterbo, con il crollo del tetto della facoltà di Agraria. La notizia scuote la comunità accademica e riaccende il dibattito sulla sicurezza nei cantieri. Un operaio, attualmente disperso, rappresenta il volto drammatico di una situazione già critica. Nel frattempo, le autorità invitano a tenere le finestre chiuse. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante investire nella sicurezza sul lavoro.

Un vasto incendio è divampato sul tetto di un edificio della facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, a Viterbo. Un operaio, impegnato nei lavori di ristrutturazione sul tetto, risulta disperso. Nessun ferito, invece, tra le persone presenti nella facoltà. Evacuati i padiglioni, il vicino Tribunale e anche le abitazioni limitrofe in un raggio di 500 metri. Il comune, che ha bloccato le strade di accesso alla zona, ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse. L’incendio è ancora in corso con i vigili del fuoco che sono sul posto per tentare di domare le fiamme. Una densa colonna di fumo nero è visibile da tutta la città e anche da alcuni centri limitrofi. 🔗 Leggi su Tpi.it