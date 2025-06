Viterbo in fiamme l' Università della Tuscia Il Sindaco | Tenete chiuse le finestre

Viterbo è in allerta: l'Università della Tuscia è avvolta dalle fiamme. Il sindaco invita a tenere chiuse le finestre per tutelare la salute pubblica. L'evacuazione di studenti e personale è immediata, ma la situazione richiama l’attenzione su un tema sempre più presente: la gestione delle emergenze ambientali. In un momento in cui il clima sembra essere in balia di eventi estremi, è fondamentale riflettere sulla prevenzione e sull’educazione civile.

Immediata l'evacuazione degli studenti e del personale. Allerta per sostanze infiammabili e rischio esplosioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Viterbo, in fiamme l'Università della Tuscia. Il Sindaco: "Tenete chiuse le finestre"

Viterbo, incendio all'Università della Tuscia al Riello. Le fiamme hanno fatto crollare il tetto della facoltà di Agraria dove erano in corso lavori di ristrutturazione. Evacuati studenti e professori. Non si registrano al momento feriti Tweet live su X