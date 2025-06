Viterbo grosso incendio all' Università della Tuscia | evacuati studenti e professori

Un incendio devastante ha colpito l'Università della Tuscia a Viterbo, costringendo all'evacuazione studenti e professori. Le fiamme, scaturite durante lavori di ristrutturazione, hanno causato il crollo di parte dell'edificio. Questo evento mette in luce un tema cruciale: la sicurezza nei luoghi di apprendimento. In un periodo in cui le università stanno tornando a vivere a pieno ritmo, è fondamentale riflettere su come garantire spazi sicuri per il sapere.