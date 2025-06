Viterbo a fuoco la facoltà di Agraria | danni gravi Il Comune | Chiudete le finestre

Un incendio devastante ha colpito la Facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia a Viterbo, causando danni ingenti. Fortunatamente, non ci sono feriti, ma i residenti sono stati messi in allerta: chiudere le finestre è un imperativo per proteggersi dal fumo tossico. Questo evento mette in luce l'urgenza di investire maggiormente nella sicurezza delle strutture pubbliche e nell'educazione alla prevenzione degli incendi, un tema sempre più attuale.

L'incendio all'Università della Tuscia. Nessun ferito, ma i residenti sono stati invitati a tenere chiuse tutte le finestre delle abitazioni nel raggio di un chilometro. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Viterbo, a fuoco la facoltà di Agraria: danni gravi. Il Comune: «Chiudete le finestre»

Segui queste discussioni su X

Università della Tuscia in Fiamme #viterbo Tweet live su X