Vitaminico giocoso e luminoso lo smalto arancio torna protagonista delle manicure per l' estate 2025 Le sfumature da provare e come

L'estate 2025 si prepara a brillare con un'irresistibile esplosione di colori, e il protagonista indiscusso delle manicure sarà il vivace smalto arancio. Questa tonalità vitaminica non solo ravviva le unghie, ma rappresenta anche un simbolo di energia e positività, perfetto per accompagnare la stagione della rinascita. Scopri le sfumature da provare e lasciati ispirare da un trend che celebra la freschezza e la gioia in ogni dettaglio!