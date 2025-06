Visite mediche al personale scolastico | chiarimenti su obblighi e responsabilità del DS

Le visite mediche al personale scolastico stanno diventando un tema cruciale nella gestione della sicurezza nelle scuole. Con l’aumento dell’attenzione verso la salute mentale e fisica degli insegnanti, i Dirigenti scolastici si trovano a dover affrontare nuove responsabilità. L'ufficializzazione di chiarimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale in Calabria promette di gettare luce su obblighi e diritti, influenzando così il futuro dell’educazione. Rimanete sintonizzati per sviluppi importanti!

La tematica della sorveglianza sanitaria nel contesto scolastico, con particolare riferimento alla sottoposizione del personale docente a visite mediche periodiche e ad alcol-test, ha sollevato dubbi interpretativi tra i Dirigenti scolastici. In risposta, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria ha richiesto un chiarimento ufficiale all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, la quale ha fornito un . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Visite mediche al personale scolastico: chiarimenti su obblighi e responsabilità del DS

La tematica della sorveglianza sanitaria nel contesto scolastico, con particolare riferimento alla sottoposizione del personale docente a visite mediche periodiche e ad alcol-test, ha sollevato dubbi

Visite mediche di controllo: gli aggiornamenti dell’INPS. Le nuove funzioni del servizio online

L'INPS ha comunicato l'aggiornamento del servizio online per la richiesta di visite mediche di controllo (VMC) per i lavoratori assenti per malattia. Il servizio, rivolto ai datori di lavoro pubblici

Visite fiscali, regole e orari per insegnanti e personale ATA

Le regole per le visite fiscali degli insegnanti come per tutto il personale scolastico hanno subito una modifica a