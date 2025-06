Visite guidate gratuite agli scavi di Castelvecchio per riscoprire la chiesa di San Martino in Aquaro

Questo giugno, un'opportunità unica ti aspetta a Castelvecchio: visite guidate gratuite agli affascinanti scavi della chiesa di San Martino in Aquaro! Unisciti a dottorandi e studenti per scoprire tesori nascosti, immersi nella storia. In un'era di riscoperta delle nostre radici culturali, questi eventi ci ricordano quanto sia importante il legame con il passato. Non perdere l'occasione di vivere la storia da protagonista: segna le date!

Scavi a Castelvecchio: alla riscoperta della chiesa di San Martino in Aquaro. Visite guidate gratuite: 5 giugno, ore 16 10 giugno, ore 10 19 giugno, ore 16 24 giugno, ore 10 Visite guidate gratuite, condotte dai dottorandi e dagli studenti impegnati nelle attività di scavo. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Visite guidate gratuite agli scavi di Castelvecchio per riscoprire la chiesa di San Martino in Aquaro

