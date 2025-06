Visite gratis in piazza a Pianoro | dove e quando

Scopri la salute a Pianoro! Venerdì 4 giugno 2025, non perdere “Salute in Comune”, l’iniziativa che porta benessere direttamente in piazza. Visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti ti aspettano a bordo delle Unità mediche mobili, dalle 9.30. In un momento in cui la prevenzione è fondamentale per il nostro futuro, partecipare è un passo verso una vita più sana. La tua salute è importante, non mancare!

Pianoro (Bologna), 4 giugno 2025 — Si chiama “Salute in Comune” ed è l’iniziata alla prevenzione sanitaria che arriverà a Pianoro (Bologna) per questo venerdì. Per l’occasione, saranno offerte visite specialistiche ed esami diagnostici gratuiti a bordo delle Unità mediche mobili in Piazza dei Martiri, a partire dalle 9.30. L’iniziativa, patrocinata dal Comune locale, prevede un’ampia gamma di controlli gratuiti: elettrocardiogramma e test per il diabete per le famiglie residenti, ecografie e mammografie per le donne residenti tra i 18 e i 44 anni. Lo scopo è promuovere la prevenzione precoce delle patologie cardiovascolari, del diabete e del tumore al seno, principali cause di mortalità in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Visite gratis in piazza a Pianoro: dove e quando

