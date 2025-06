Visite esenzioni ticket e microchip agli animali | a Caltavuturo 379 prestazioni gratis dell' Asp

Un'occasione imperdibile per prendersi cura dei propri amici a quattro zampe: a Caltavuturo, l’open day della prevenzione ha coinvolto la comunità con visite gratuite, esenzioni dal ticket e microchip per animali. Un successo che dimostra quanto la salute degli animali sia una priorità condivisa. La partecipazione massiccia testimonia l’importanza di iniziative come questa, fondamentali per rafforzare il benessere e il legame tra cittadini e i loro fedeli compagni.