Vision | Emily Hampshire star di Schitt' s Creek reciterà nella serie Marvel

L’attrice Emily Hampshire, celebre per il suo ruolo in Schitt’s Creek, si prepara a conquistare il mondo Marvel interpretando Vision nella nuova serie omonima. Questa entusiasmante novità apre le porte a un capitolo totalmente nuovo nel MCU, promettendo emozioni e sorprese per i fan di tutte le generazioni. La sua partecipazione segna un passo importante in un universo in continua espansione, lasciando tutti con l’attesa di scoprire cosa riserveranno le avventure di Vision.