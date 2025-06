Vision | Emily Hampshire sarà la versione umana di E D I T H

Immaginate un mondo in cui l’intelligenza artificiale prende vita, umanizzandosi per svelare misteri e sfide senza precedenti. Emily Hampshire, nota per la sua versatilità, sarà la chiave di questa intrigante evoluzione in "Vision", la serie Marvel che promette di superare i confini tra tecnologia e umanità. La domanda ora è: quali segreti si nasconderanno dietro questa fusione? Restate sintonizzati per scoprire il futuro che ci aspetta.

Sembra chiaro che la serie Vision della Marvel Television con Paul Bettany stia assemblando una schiera di ex sistemi di difesa basati su IA in forma umana, ma il motivo resta da scoprire. Presentato per la prima volta da Daniel Richtman, Deadline ha ora confermato che Emily Hampshire (Schitt’s Creek, L’esercito delle 12 scimmie, The Rig) si è unita al cast della serie Vision della Marvel in arrivo su Disney+ come versione umana di E.D.I.T.H. (Even Dead, I’m The Hero). Questa tecnologia è stata creata da Tony Stark ( Robert Downey Jr. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Scopri altri approfondimenti

Vision: Emily Hampshire, star di Schitt's Creek, reciterà nella serie Marvel - L’attrice Emily Hampshire, celebre per il suo ruolo in Schitt’s Creek, si prepara a conquistare il mondo Marvel interpretando Vision nella nuova serie omonima.