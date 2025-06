Violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere condannato vice ispettore per intralcio alla giustizia

Le cronache del carcere di Santa Maria Capua Vetere scuotono l’opinione pubblica: un vice ispettore condannato a quattro anni per intralcio alla giustizia, evidenziando le gravi ombre che ancora macchiano il sistema penitenziario italiano. Questa sentenza apre un capitolo importante sulla trasparenza e la responsabilità nelle istituzioni. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che mette a nudo sfide e criticità della nostra giustizia. Continua a leggere…

Condannato a quattro anni di reclusione per intralcio alla giustizia un vice ispettore della polizia penitenziaria del carcere di Santa Maria Capua Vetere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

