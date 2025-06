Violenze in carcere vice ispettore della Penitenziaria condannato a 4 anni di reclusione

Un episodio che scuote il mondo del carcere e della giustizia: un vice ispettore della penitenziaria condannato a quattro anni per violenze commesse all’interno della Casa Circondariale “Francesco Uccella” di Santa Maria Capua Vetere. Un caso che riaccende il dibattito sulla tutela dei diritti e sulla necessità di riforme profonde nel sistema penitenziario. Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha fatto tremare le fondamenta delle istituzioni.

Tempo di lettura: 2 minuti In data 29 maggio 2025 veniva emessa dal Giudice Monocratico presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza di condanna a quattro anni di reclusione nei confronti di un Vice Ispettore della Polizia Penitenziaria, in servizio presso la Casa Circondariale "Francesco Uccella" di S. Maria Capua Vetere, per il delitto di intralcio alla giustizia. Il processo penale aveva ad oggetto condotte conseguenti all'attività di indagine successiva ai noti fatti avvenuti, in data 6 aprile 2020, ai danni dei detenuti ristretti nel Reparto Nilo dello stesso Istituto di Pena. La prosecuzione dell'attività investigativa consentiva di appurare che, a seguito della partecipazione attiva alle condotte del 06 aprile del 2020, l'Ispettore, continuando a prestare servizio presso il citato Istituto e non essendo stato colpito dall'originaria misura cautelare, grazie all'ausilio di altri Agenti non identificati, esercitava pressioni ai danni di due detenuti, già escussi durante le indagini preliminari.

