Violenze e offese al figlio omosessuale | processo al via Arcigay parte civile

In una battaglia per la giustizia e la dignità, il processo che vede coinvolto un padre accusato di violenze e offese nei confronti del proprio figlio omosessuale rappresenta un importante passo avanti contro ogni forma di discriminazione. Un caso che mette sotto i riflettori le sfide quotidiane di tanti giovani e l’impegno di associazioni come Arcigay, parte civile, a difesa dei diritti umani e dell’uguaglianza. Oggi, dinanzi ai giudici di Lecce, si apre un capitolo cruciale in questa lotta per il rispetto e l’inclus

LECCE – Violenze e offese per la sua omosessualità, e dopo la denuncia e i primi approfondimenti il gip, nel marzo scorso, aveva disposto il giudizio immediato nei confronti del padre. Oggi dinanzi ai giudici della prima sezione penale, in composizione collegiale, del Tribunale di Lecce, si è.

