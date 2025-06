Violenza nel centro di Terni gli rubano il cellulare e gli sferrano una coltellata al collo

Un'aggressione sconcertante scuote Terni, evidenziando un trend preoccupante di violenza urbana. Un giovane di 21 anni è stato rapinato e colpito al collo, un episodio che ci ricorda quanto sia diventato urgente affrontare la sicurezza nelle nostre città. Dietro a questo gesto scioccante si nasconde un problema sociale più profondo, che merita attenzione. I carabinieri sono già al lavoro per fermare questa spirale di violenza.

Rapinato e colpito con una coltellata al collo nel centro di Terni. La vittima è un ragazzo rumeno di 21 anni, aggredito da due ragazze che si sono poi date alla fuga: una è stata rintracciata e arrestata dai carabinieri, che ora indagano per risalire alla complice. È successo nella notte tra. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Violenza nel centro di Terni, gli rubano il cellulare e gli sferrano una coltellata al collo

