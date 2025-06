Violenza giovanile in aumento | il grido di allarme dalle scuole di Napoli

La violenza giovanile a Napoli lancia un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. Il dato inquietante che quasi il 90% dei ragazzi richieda protezione psicologica per il sexting rivela una realtà preoccupante: la vulnerabilità dei giovani in un ambiente digitale sempre più pericoloso. Questo fenomeno non è solo locale, ma rispecchia un trend globale di esposizione ai rischi online. È tempo di riflettere su come tutelare le nuove generazioni.

“ Quasi il 90 per cento dei ragazzi intervistati chiede protezione psicologica in caso di sexting, ( fusione tra sex e texting) ovvero l’invio di comunicazioni che includono foto e video con dettagli intimi scritti in chat. Questo significa che il dato riguarda sia la partecipazione a chat pedopornografiche sia il bisogno stesso di difendersi da un meccanismo deviato. Inoltre, altro dato allarmante, è che il 30 per cento degli studenti ha dichiarato di appartenere o di volersi affiliare ad una baby gang”. E’ quanto anticipato ieri sera dalla presidente della Fondazione I figli degli Altri, la psicologa e psicoterapeuta Rosetta Cappelluccio durante il Charity Gala organizzato a Palazzo Ischitella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche questi approfondimenti

Violenza giovanile, i dati sono in aumento: “Il 30% vuole affiliarsi a una baby gang” - Negli ultimi anni, la violenza giovanile ha registrato un preoccupante aumento, con il 30% dei giovani che desidera affiliarsi a baby gang.

Segui queste discussioni su X

Meloni risponde a Schlein, l’allarme sulla violenza giovanile e i femminicidi: «Rischiamo di non capire cosa succede alle nuove generazioni» – Il video Tweet live su X

Hanno tra i 14 e i 16 anni i tre minori arrestati dalla Polizia di Stato all’esito di un’operazione per il contrasto alla criminalità giovanile. Sono accusati di aver commesso rapine, furti ed estorsioni, aggravati da atti di violenza e intimidazione. Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Napoli, violenza giovanile in aumento

napoli.repubblica.it scrive: Gli studenti sono stati coinvolti in incontri di ascolto, sensibilizzazione e rilevazione dei loro bisogni, con un focus sulla violenza giovanile, l’uso improprio del digitale ed il disagio emotivo.

Meloni ad Astana: il caso Martina e la sfida della violenza giovanile in Italia

Come scrive gaeta.it: Giorgia Meloni ad Astana denuncia l’aumento di violenza e suicidi tra i giovani italiani, sottolineando la necessità di un impegno collettivo e un dibattito pubblico per affrontare il disagio giovanil ...

Violenza giovanile in aumento

Segnala msn.com: Sanihelp.it - L' Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc) evidenzia una ripresa della violenza giovanile ... rappresenta un aumento di sette punti ...