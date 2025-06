Violenza donne Treccani | Cresciuta in Italia del 40% in 10 anni

In Italia, la violenza contro le donne è cresciuta del 40% in soli dieci anni, evidenziando un’emergenza ancora più drammatica e complessa. Tra violenze di gruppo, cyberabusi e stalking, il fenomeno si intreccia con le sfide della pandemia e dell’intelligenza artificiale, riflettendo un’asimmetria di potere radicata nella storia. Un quadro preoccupante che richiede azioni immediate e strategie innovative per proteggere i diritti e la dignità di tutte le donne.

La violenza sessuale contro le donne, espressione di una storica asimmetria di potere con gli uomini, resta un fenomeno allarmante, aggravato da violenze di gruppo anche su minorenni, cyberabusi, stalking e dagli effetti della pandemia e dell’IA. La violenza più rilevante, per quantità, dimensione geografica e risvolti sociali resta quella maschile contro le donne: in Italia, per esempio, la violenza sessuale è cresciuta del 40% tra il 2013 e il 2023 (da 4488 casi a 6291) e ha riguardato per il 91% dei casi le donne, il 50% delle quali nella fascia d’età 0-25 anni. A tracciare questo quadro allarmante della violenza maschile contro le donne – sessuale, domestica, sui luoghi di lavoro e talvolta psicologica ed economica – è un nuovo lemma della XI Appendice della Enciclopedia Italiana Treccani, scritto da Laura Schettini, docente di Storia delle donne e di genere all’Università di Padova. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Violenza donne, Treccani: “Cresciuta in Italia del 40% in 10 anni”

