Violentano una ragazza nell’auto in corsa sulla via Aurelia poi le rompono naso e costole

Un episodio di violenza inaudita si è consumato sulla via Aurelia, mettendo in luce un problema sociale allarmante: la violenza di genere. Dialoghi e iniziative crescenti stanno tentando di affrontare questa piaga, ma la strada è ancora lunga. Questo tragico evento ricorda l'urgenza di una maggiore consapevolezza e protezione per tutte le donne. Non possiamo rimanere in silenzio: ogni storia merita di essere ascoltata e compresa.

L'hanno immobilizzata nel sedili posteriore e l'hanno violentata in due, mentre un terzo si trovava alla guida. Poi l'hanno picchiata e ridotta con 20 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

